Защитник «Сиксерс» в этом году не оказался в числе участников всех звезд.

После оглашения результатов голосования тренеров за резервистов Звездного уикенда центровой «Филадельфии» высказал недоумение.

« , ждем от вас кое-каких объяснений», – написал Эмбиид.

Джеймс пропускал матчи чемпионата на старте сезона, когда он вернулся в строй 5 декабря у «Филадельфии» был турнирный показатель 12-12. С Харденом в составе команда организовала серию из 8 побед и с того момента выдала результат 21-5.

Харден набирает 21,4 очка, 6,4 подбора и 11,0 передачи в среднем за игру при 44,9% с игры.

В сезоне-12/13 Харден стал игроком «Рокетс» и с тех пор неизменно вызывался на Матч звезд.

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