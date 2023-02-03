Джоэл Эмбиид – о непопадании Хардена на Матч звезд: «НБА, ждем объяснений»
Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден в этом году не оказался в числе участников Матча всех звезд.
После оглашения результатов голосования тренеров за резервистов Звездного уикенда центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид высказал недоумение.
«НБА, ждем от вас кое-каких объяснений», – написал Эмбиид.
Джеймс пропускал матчи чемпионата на старте сезона, когда он вернулся в строй 5 декабря у «Филадельфии» был турнирный показатель 12-12. С Харденом в составе команда организовала серию из 8 побед и с того момента выдала результат 21-5.
Харден набирает 21,4 очка, 6,4 подбора и 11,0 передачи в среднем за игру при 44,9% с игры.
В сезоне-12/13 Харден стал игроком «Рокетс» и с тех пор неизменно вызывался на Матч звезд.
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Кроме его медийности, ничего не говорит в его пользу по сравнению с избранными
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Демар прошел на МВЗ как ФОРВАРД! Он шел по фронткорту. То есть они вообще никак с Бородой не пересекались по голосованиям.
Есть кто то, кто достойнее проводит сезон, но тоже не попал.
Джеймсу и его команде грех жаловаться.
Докажите уже всем титулом за эти якобы обиды Эмбида за не попадание в старт МВЗ и отсутствие Хардена! Вот тогда будете ждать объяснений от НБА.
А кто про холидея пишет, гляньте хотя бы сегодняшний матч против клипперс