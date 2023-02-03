Джоэл Эмбиид – о непопадании Хардена на Матч звезд: «НБА, ждем объяснений»

Теги Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден в этом году не оказался в числе участников Матча всех звезд.

После оглашения результатов голосования тренеров за резервистов Звездного уикенда центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид высказал недоумение.

«НБА, ждем от вас кое-каких объяснений», – написал Эмбиид.

Джеймс пропускал матчи чемпионата на старте сезона, когда он вернулся в строй 5 декабря у «Филадельфии» был турнирный показатель 12-12. С Харденом в составе команда организовала серию из 8 побед и с того момента выдала результат 21-5.

Харден набирает 21,4 очка, 6,4 подбора и 11,0 передачи в среднем за игру при 44,9% с игры.

В сезоне-12/13 Харден стал игроком «Рокетс» и с тех пор неизменно вызывался на Матч звезд.

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11 комментариев

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andrushapumba
Ответ PredatorMax
Господь, как же вы достали. Демар прошел на МВЗ как ФОРВАРД! Он шел по фронткорту. То есть они вообще никак с Бородой не пересекались по голосованиям.
А, тогда выглядит что правильно его прокатили.
Кроме его медийности, ничего не говорит в его пользу по сравнению с избранными
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Григорий Ефимов
Я не очень понимаю, в чем претензия конкретно к НБА? Это же вроде тренеры голосовали, разве нет? Или Эмбиид хочет сказать, что голосовали они одно, а НБА посчитала другое?)
+4
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+4
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xamer 9
Ответ xamer 9
65% сыгранных матчей в сезоне (пока что). Есть кто то, кто достойнее проводит сезон, но тоже не попал. Джеймсу и его команде грех жаловаться. Докажите уже всем титулом за эти якобы обиды Эмбида за не попадание в старт МВЗ и отсутствие Хардена! Вот тогда будете ждать объяснений от НБА.
Дэвис кстати провел на 5 матчей меньше, но с большим вкладом в игру команды - при этом вполне спокоен
https://www.sports.ru/basketball/1114866811-entoni-devis-o-nepopadanii-na-match-zvezd-provedu-bolshe-vremeni-s-zhe.html
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PredatorMax
Ответ andrushapumba
Вместо дерозана А кто про холидея пишет, гляньте хотя бы сегодняшний матч против клипперс
Господь, как же вы достали.
Демар прошел на МВЗ как ФОРВАРД! Он шел по фронткорту. То есть они вообще никак с Бородой не пересекались по голосованиям.
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xamer 9
65% сыгранных матчей в сезоне (пока что).
Есть кто то, кто достойнее проводит сезон, но тоже не попал.
Джеймсу и его команде грех жаловаться.
Докажите уже всем титулом за эти якобы обиды Эмбида за не попадание в старт МВЗ и отсутствие Хардена! Вот тогда будете ждать объяснений от НБА.
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jonikmus
Я за НБА особо не слежу ,но в ленте постоянно видно нытье ,по поводу и без от баскетболистов ,при том что в той же НХЛ нытья раз в 100 меньше ,никто не обижается постоянно на ерунду ,никто не призывает внести какого то игрока в списки лучших и тому подобное.Я не расист ,но у меня возникает подозрение ,что это преимущественно "черная "ментальность ,или это такие современные тенденции?Может кто скажет
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AEZAKMI228
Ответ lightsout
дрю холидэя, к примеру. люблю этого игрока, но не сказал бы что он наиграл на мвз в этом сезоне. да тот же брансон считаю заслужил побольше и бороды, и холидэя
понял
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andrushapumba
Вместо дерозана
А кто про холидея пишет, гляньте хотя бы сегодняшний матч против клипперс
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-1
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lightsout
Ответ AEZAKMI228
Мб вы сначала скажите кого выкинуть чтобы впихнуть туда хардена?
дрю холидэя, к примеру. люблю этого игрока, но не сказал бы что он наиграл на мвз в этом сезоне. да тот же брансон считаю заслужил побольше и бороды, и холидэя
+5
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+4
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reneremy13@icloud.com
Ответ AEZAKMI228
Мб вы сначала скажите кого выкинуть чтобы впихнуть туда хардена?
Холидея сразу на выход , даже если не на хардена
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AEZAKMI228
Мб вы сначала скажите кого выкинуть чтобы впихнуть туда хардена?
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-3
-3
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