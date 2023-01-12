«Атланта» и «Юта» ведут переговоры о возможном обмене Коллинза на Бизли и Вандербилта

Руководители «Атланты» и «Юты» ведут переговоры о возможном обмене тяжелого форварда «Хоукс» (25 лет, 206 см) в «Джаз» на атакующего защитника (26 лет, 193 см) и легкого форварда (23 года, 206 см), сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Джаз» хочет получить от «Хоукс» драфт-пик первого раунда в дополнение к Коллинзу.

« » ищет варианты обмена Коллинза с минувшего межсезонья. В 2021 году Коллинз подписал с «Хоукс» 5-летний контракт на 125 млн долларов. В нынешнем сезоне форвард набирает 13,3 очка, 8,1 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за матч.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много