«Атланта» и «Юта» ведут переговоры о возможном обмене Коллинза на Бизли и Вандербилта

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Руководители «Атланты» и «Юты» ведут переговоры о возможном обмене тяжелого форварда «Хоукс» Джона Коллинза (25 лет, 206 см) в «Джаз» на атакующего защитника Малика Бизли (26 лет, 193 см) и легкого форварда Джарреда Вандербилта (23 года, 206 см), сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Джаз» хочет получить от «Хоукс» драфт-пик первого раунда в дополнение к Коллинзу.

«Атланта» ищет варианты обмена Коллинза с минувшего межсезонья. В 2021 году Коллинз подписал с «Хоукс» 5-летний контракт на 125 млн долларов. В нынешнем сезоне форвард набирает 13,3 очка, 8,1 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за матч.

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3 комментария

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Tim Timson
Если это прокатит в таком виде, то Эйнджу памятник при жизни ставить надо.. ну а Шленку выписать волчий билет из лиги))
+1
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+1
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Zugvogels
Ответ Mr.BadGuy
За топчика Коллинза двух нонеймов и еще и пиком доплатить?
Да, потому что он не топчик
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
За топчика Коллинза двух нонеймов и еще и пиком доплатить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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