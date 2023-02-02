«Майами» хочет усилить позицию тяжелого форварда

Теги возможные переходы Майами НБА Юта Джарред Вандербилт Баскетбол

«Майами» попытается усилить позицию тяжелого форварда перед дедлайном.

Об этом рассказал обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Майами» как минимум участвовал в некоторых обсуждениях по усилению позиции тяжелого форварда. Скажем так, они пытаются стать лучше на этой позиции. Но я не вижу, чтобы здесь было очень много вариантов», – сказал Фишер в подкасте «“Locked on Heat».

По словам Фишера, возможным кандидатом на обмен в «Хит» является Джарред Вандербилд из «Юты».

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2 комментария

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FEF2
Усилить это когда уже уто-то есть😀
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Валенсию с 1999
У них молодой и перспективный Хаслем есть, надо его наигрывать больше
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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