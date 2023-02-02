«Майами» хочет усилить позицию тяжелого форварда

« » попытается усилить позицию тяжелого форварда перед дедлайном.

Об этом рассказал обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Майами» как минимум участвовал в некоторых обсуждениях по усилению позиции тяжелого форварда. Скажем так, они пытаются стать лучше на этой позиции. Но я не вижу, чтобы здесь было очень много вариантов», – сказал Фишер в подкасте «“Locked on Heat».

По словам Фишера, возможным кандидатом на обмен в «Хит» является Джарред Вандербилд из «Юты».

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