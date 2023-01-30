«Атланта» дала понять другим клубам, что рассматривает Джона Коллинза как ценный актив
Генеральный менеджер «Атланты» Лэндри Филдс ясно дал понять руководителям других клубов, что рассматривает форварда Джона Коллинза как ценный актив, а не тот, который клуб готов легко отдать, пишет The Athletic.
Новый подход может привести к росту спроса на Коллинза на рынке обменов в течение следующих двух недель.
Интерес к Коллинзу по-прежнему проявляют «Юта» и «Хьюстон». Согласно источникам, «Хоукс» во время переговоров с «Джаз» попросили взамен Малика Бизли и Джарреда Вандербилта. В ответ «Джаз» попросили выбор в первом раунде драфта. «Хоукс» отказались, и переговоры зашли в тупик.
Мем с Яо Мином поражает не только популярностью. Его появление спровоцировал самый страшный человек в НБА, а сам китаец так ничего и не заработал
4 комментария