«Атланта» дала понять другим клубам, что рассматривает Джона Коллинза как ценный актив

Теги возможные переходы Атланта Хьюстон НБА Юта Лэндри Филдс Малик Бизли Джон Коллинз Джарред Вандербилт Баскетбол

Генеральный менеджер «Атланты» Лэндри Филдс ясно дал понять руководителям других клубов, что рассматривает форварда Джона Коллинза как ценный актив, а не тот, который клуб готов легко отдать, пишет The Athletic.

Новый подход может привести к росту спроса на Коллинза на рынке обменов в течение следующих двух недель.

Интерес к Коллинзу по-прежнему проявляют «Юта» и «Хьюстон». Согласно источникам, «Хоукс» во время переговоров с «Джаз» попросили взамен  Малика Бизли и Джарреда Вандербилта. В ответ «Джаз» попросили выбор в первом раунде драфта. «Хоукс» отказались, и переговоры зашли в тупик.

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4 комментария

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Tim Timson
Ответ Fungus_Amongus
Чет не пойму каким образом этот новый подход с ростом цены может привести к росту спроса.
Да стыдно просто пики добавлять чтобы избавиться от контракта , а ещё больше самого Коллинза, вот и делают хорошую мину при плохой игре)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fungus_Amongus
Чет не пойму каким образом этот новый подход с ростом цены может привести к росту спроса.
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0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
В ответ Юта... Красавцы))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fluggaenk Dechioebolsen
Юта в своем стиле грамотно разводит на пики)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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