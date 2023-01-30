«Атланта» дала понять другим клубам, что рассматривает Джона Коллинза как ценный актив

Генеральный менеджер «Атланты» ясно дал понять руководителям других клубов, что рассматривает форварда как ценный актив, а не тот, который клуб готов легко отдать, пишет The Athletic.

Новый подход может привести к росту спроса на Коллинза на рынке обменов в течение следующих двух недель.

Интерес к Коллинзу по-прежнему проявляют «Юта» и « ». Согласно источникам, «Хоукс» во время переговоров с «Джаз» попросили взамен и . В ответ «Джаз» попросили выбор в первом раунде драфта. «Хоукс» отказались, и переговоры зашли в тупик.

Мем с Яо Мином поражает не только популярностью. Его появление спровоцировал самый страшный человек в НБА, а сам китаец так ничего и не заработал