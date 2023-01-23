Леброн Джеймс и Дрю Холидэй – лучшие игроки недели

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Милуоки НБА Дрю Холидэй Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Джеймс на минувшей неделе провел четыре матча, набирая в среднем 35,0 очка, 9,0 подбора и 7,0 передачи. «Лейкерс» выиграли три матча из четырех.

Показатели Холидэя на прошедшей неделе составили 33,3 очка, 9,3 передачи и 4,7 подбора в среднем за встречу. «Бакс» одержали две победы в трех матчах.

Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Это 67-я еженедельная награда Джеймса за карьеру - рекорд для НБА. Вторая в этом сезоне и шестая в качестве игрока Лейкерс.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Джрю был хорош в последних играх Бакс. Заслуженно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fooler
В 67 раз лучший игрок недели 🤯
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий