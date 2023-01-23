Форвард «Лейкерс» и разыгрывающий « » признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Джеймс на минувшей неделе провел четыре матча, набирая в среднем 35,0 очка, 9,0 подбора и 7,0 передачи. « » выиграли три матча из четырех.

Показатели Холидэя на прошедшей неделе составили 33,3 очка, 9,3 передачи и 4,7 подбора в среднем за встречу. «Бакс» одержали две победы в трех матчах.

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