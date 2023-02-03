Энтони Дэвис – о непопадании на Матч звезд: «Проведу больше времени с женой и детьми»

Теги Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что непопадание на Матч всех звезд НБА не станет для него дополнительной мотивацией.

«Да не. Проведу больше времени с женой и нашими тремя детьми. Вот как я рассматриваю это», – признался звездный баскетболист.

Дэвис набирает 26,9 очка, 12,0 подбора, 2,6 передачи, 1,2 перехвата и 2,0 блок-шота за игру. При этом из-за травм он принял участие лишь в 29 встречах сезона.

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15 комментариев

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paganism
Ответ *MVP*
шансов явно больше, чем на то, что ты научишься смешно шутить...
Антошка мвп порвался
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*MVP*
Ответ paganism
думаешь обменяют в команду претендующую на по?
шансов явно больше, чем на то, что ты научишься смешно шутить...
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paganism
Ответ Xell
Для него главное к ПО подойти здоровым.
думаешь обменяют в команду претендующую на по?
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udod
вместо Зайона поедет Дэвис (или Кавай)
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...Quo Vadis...
Ответ Dimassss6
Частые травмы, домашний уход. Вот и вся логика
Раннее лето.)
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Dimassss6
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
1 вопрос: когда они успели 3-х детей завести??
Частые травмы, домашний уход. Вот и вся логика
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TurboMen
А как же отдых? Ты уже якобы здоровым пропускаешь матчи - об этом думай! И не с семьёй и детьми, а с физиотерапевтами давай там время проводи! А то чуть ли не главный виновник того что ЛАЛ даже в плейинн до сих пор не попадают!
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Gaval
Ответ Gaval
без девиса я ваще не смотрю баскет
будь то по или регул., а т.б. мвз
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Gaval
без девиса я ваще не смотрю баскет
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-1
-1
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мать Зетмира
Ответ Xell
Для него главное к ПО подойти здоровым.
Для любого баскетболиста, будь то Адебайо, Батлер или Харден, главное - подойти к ПО здоровым. 😉
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Телохранитель Джеймса Уорти
1 вопрос: когда они успели 3-х детей завести??
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zippa
главное здоровье, в паузу можно улучшить свои кондиции, а МВЗ это хоть и не соревновательная игра, но надо постоянно общаться с журналистами и т.п. - 3 дня нон-стоп быть на виду
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Iuasamotu
Энтони, скучноватый типаж для шоу "Матч звёзд"
+2
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+2
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Xell
Ответ мать Зетмира
Одна из немногих достойных реакций , особенно на фоне других, которые пишут про неуважение, дизреспект итд.
Для него главное к ПО подойти здоровым.
+1
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+1
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мать Зетмира
Одна из немногих достойных реакций , особенно на фоне других, которые пишут про неуважение, дизреспект итд.
+20
-1
+19
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