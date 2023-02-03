Энтони Дэвис – о непопадании на Матч звезд: «Проведу больше времени с женой и детьми»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что непопадание на Матч всех звезд НБА не станет для него дополнительной мотивацией.
«Да не. Проведу больше времени с женой и нашими тремя детьми. Вот как я рассматриваю это», – признался звездный баскетболист.
Дэвис набирает 26,9 очка, 12,0 подбора, 2,6 передачи, 1,2 перехвата и 2,0 блок-шота за игру. При этом из-за травм он принял участие лишь в 29 встречах сезона.
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