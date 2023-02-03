Форвард «Лейкерс» заявил, что непопадание на всех звезд НБА не станет для него дополнительной мотивацией.

«Да не. Проведу больше времени с женой и нашими тремя детьми. Вот как я рассматриваю это», – признался звездный баскетболист.

Дэвис набирает 26,9 очка, 12,0 подбора, 2,6 передачи, 1,2 перехвата и 2,0 блок-шота за игру. При этом из-за травм он принял участие лишь в 29 встречах сезона.

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