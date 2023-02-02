Стеф Карри красиво ушел от Джейдена Макдэниэлса и забросил из-за дуги

Разыгрывающий «Уорриорз» отметился фирменным попаданием во время выездного матча с «Тимбервулвс» (114:119 ОТ).

Карри с помощью серии финтов избавился от опеки и забросил 3-очковый.

В активе 2-кратного MVP 29 очков, 10 подборов и 3 передачи при 5 из 12 с дальней дистанции.

В Питере 🔥 Чемпиона Лиги прибил молодой россиянин, до этого не попадавший в состав

Слово года в баскетболе: гелиоцентризм. Как получилось, что НБА заимствовала астрономическую модель (и приняла ее)