Стеф Карри красиво ушел от Джейдена Макдэниэлса и забросил из-за дуги

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Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри отметился фирменным попаданием во время выездного матча с «Тимбервулвс» (114:119 ОТ).

Карри с помощью серии финтов избавился от опеки Джейдена Макдэниэлса и забросил 3-очковый.

В активе 2-кратного MVP 29 очков, 10 подборов и 3 передачи при 5 из 12 с дальней дистанции.

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