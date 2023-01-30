Джош Харт интересен многим командам, «Портленд» готов к обмену

Атакующий защитник «Блэйзерс» может сменить команду перед дедлайном.

Сообщается, что Харт интересен многим командам НБА, а « » готов к обмену 27-летнего баскетболиста.

В 46 матчах сезона Джош набирает 9,3 очка, 8,1 подбора и 4,0 передачи в среднем за игру.

Расстегивающиеся штаны Adidas – знаковый атрибут НБА, который покорил весь мир. Вообще-то они появились раньше и под другим брендом

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?