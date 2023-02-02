В кругах растет НБА убеждение, что разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс получит вызов на всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

Имена резервистов будут названы в четверг, они определятся по итогам голосования главных тренеров лиги.

25-летний Фокс ранее не участвовал в Матчах звезд НБА. Его средние показатели в сезоне – 24,3 очка, 4,3 подбора и 6,1 передачи за игру.

«Кингз» на данный момент идут 3-ми на Западе.

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