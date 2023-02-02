В НБА ожидают, что Де’Аарон Фокс в этом году получит вызов на Матч звезд

Теги Сакраменто НБА Матч всех звезд НБА Де'Аарон Фокс Баскетбол

В кругах растет НБА убеждение, что разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс получит вызов на Матч всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

Имена резервистов будут названы в четверг, они определятся по итогам голосования главных тренеров лиги.

25-летний Фокс ранее не участвовал в Матчах звезд НБА. Его средние показатели в сезоне – 24,3 очка, 4,3 подбора и 6,1 передачи за игру.

«Кингз» на данный момент идут 3-ми на Западе.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

Рекорд посещаемости НБА: 68 тысяч пришли на матч «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» в футбольный «Аламодоум»!

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Деревенский Кобе
Ответ kaissa
Вместо кого конкретно?...
Не вместо кого, а на своё заслуженное место
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaissa
Вместо кого конкретно?...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий