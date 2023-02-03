Джордж Карл: «Составы звездных команд должны быть расширены до 14-15 игроков от конференции»

Теги Джордж Карл НБА Матч всех звезд НБА Аарон Гордон Де'Аарон Фокс Джейлен Брансон Энтони Эдвардс Баскетбол

Известный тренер Джордж Карл призвал увеличить число участников Матча всех звезд НБА, чтобы достойные вызова баскетболисты год за годом не оказывались не у дел.

«Составы звездных команд должны быть расширены до 14-15 игроков от конференции. Нет Гордона, нет Эдвардса, нет Фокса и Брансона. Это какая-то ерунда!» – написал Карл.

На данный момент по пять игроков стартовых пятерок выбираются совместным голосованием болельщиков, журналистов и баскетболистов НБА.

Затем главные тренеры НБА голосуют за запасных, выбирая еще по семь игроков-резервистов для каждой из команд.

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4 комментария

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верю_в_волшебство)
А потом 18, 25 и 40. Чтобы никто не обиделся. Ведь сейчас есть откровенные пассажиры типа Дерозана и Джорджа, но никто не скажет, что вот ВМЕСТО них д.б. выбраны других. Формулировки только "ТОЖЕ должны быть выбраны" слышишь
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lugovoy.sanya
Ну да, чтобы вообще никому времени не хватило, иногда игроки выходят меньше 10 минут, а если будет такое количество игроков то вообще то вообще кто-то появится на паркете до 5 минут и зачем спрашивается все это? Разве что делать матч на 60 минут
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agro217
Джордж прав: по 15, вместо травматов никого не вызывать - будет норм. И в конкурсах участвовать только игрокам из выбранных и из состава новичков
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xamer 9
Ну допустим в этом году очень много таланта, заслуживающего попадания на МВЗ. Пройдёт лет 5 и все может измениться.

Да, кому то обидно, что их не пригласили, но мир от этого не рухнул, значит нужно игрой доказать, что это решение было ошибкой.
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