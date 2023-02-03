Джордж Карл: «Составы звездных команд должны быть расширены до 14-15 игроков от конференции»
Известный тренер Джордж Карл призвал увеличить число участников Матча всех звезд НБА, чтобы достойные вызова баскетболисты год за годом не оказывались не у дел.
«Составы звездных команд должны быть расширены до 14-15 игроков от конференции. Нет Гордона, нет Эдвардса, нет Фокса и Брансона. Это какая-то ерунда!» – написал Карл.
На данный момент по пять игроков стартовых пятерок выбираются совместным голосованием болельщиков, журналистов и баскетболистов НБА.
Затем главные тренеры НБА голосуют за запасных, выбирая еще по семь игроков-резервистов для каждой из команд.
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