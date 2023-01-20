Аарон Гордон: «Если попаду на Матч звезд, приму участие в данк-контесте»

Теги Денвер НБА Матч всех звезд НБА Аарон Гордон Баскетбол

Форвард «Денвера» Аарон Гордон назвал условие, при котором снова станет участником конкурса по броскам сверху НБА.

«Если попаду на Матч звезд, приму участие в данк-контесте», – заявил Гордон.

Аарон во время контестов 2016 и 2020 годов радовал зрителей эффектными данками. В обоих случаях он претендовал на победу, но уступал Заку Лавину и Деррику Джонсу, что вызывало неоднозначную реакцию общественности.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард набирает 16,5 очка, 6,8 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру. «Наггетс» лидируют в Западной конференции.

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4 комментария

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banderos
Ответ I'mNotChrisPaul
Спортс, Гордон ещё в 2017 участвовал
Просто перевод кривой. В оригинале сказано, что Гордон претендовал на победу именно в эти года. А в 2017 он даже до финала не дошёл.
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I'mNotChrisPaul
Спортс, Гордон ещё в 2017 участвовал
+2
0
+2
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Ренат Губайдуллин
Если примешь участие в данк-контесте, попадешь на уикенд Аарон, скорей так)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Trepov
Наконец-то должен забирать 🏀
+3
0
+3
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