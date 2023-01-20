Форвард « » назвал условие, при котором снова станет участником конкурса по броскам сверху НБА.

«Если попаду на звезд, приму участие в данк-контесте», – заявил Гордон.

Аарон во время контестов 2016 и 2020 годов радовал зрителей эффектными данками. В обоих случаях он претендовал на победу, но уступал Заку Лавину и Деррику Джонсу, что вызывало неоднозначную реакцию общественности.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард набирает 16,5 очка, 6,8 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру. «Наггетс» лидируют в Западной конференции.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению