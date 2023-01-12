Мэджик Джонсон: «Де’Аарон Фокс и Джейлен Брансон – претенденты на участие в Матче всех звезд»

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Легенда НБА Мэджик Джонсон назвал двух разыгрывающих, которые, по его мнению, заслуживают приглашения на Матч всех звезд в этом сезоне.

«Два разыгрывающих, о которых мы должны говорить в связи с Матчем всех звезд – это Де’Аарон Фокс (в среднем 24 очка, 5 подборов и 6 передач за матч) и Джейлен Брансон (22 очка, 4 подбора и 7 передач).

На сегодняшний день команды обоих игроков выходят в плей-офф», – написал Мэджик.

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