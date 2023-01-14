Майк Браун: «Если Сабонис и Фокс не попадут на Матч звезд, позор всем принципам отбора»

Теги Майк Браун Хьюстон Сакраменто НБА Матч всех звезд НБА Оскар Робертсон Домантас Сабонис Де'Аарон Фокс Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун заявил, что лидеры команды Де’Аарон Фокс и Домантас Сабонис должны попасть на Матч всех звезд НБА-2023.

«Если Домас и Фокси не попадут на Матч звезд, позор всем принципам отбора. Эти парни более чем заслуживают быть там. Мы говорим о Сабонисе, который побил рекорд клуба после перезда в Сакраменто по количеству трипл-даблов за один сезон. Это говорит о чем-то. И мы ведь идем не на 12-м месте.

Я искренне верю, что нужно уделить серьезное внимание таким рекордам, когда дело доходит до выбора участников Матча звезд. Домас и Фокси просто не получают должного признания. Это позор. Оскар Робертсон был единственным, кто собрал такой трипл-дабл, как у Сабониса. Для меня это совершенно потрясающее достижение. И это не не первый его трипл-дабл.

Надеюсь, рано или поздно эти парни начнут получать от всей лиги то внимание, которое они заслуживают. Начиная с медиа, особенно национальных. Они имеют большое влияние на людей. Надеюсь, Домас и Фокси получат должное уважение, потому что они отлично играют в каждом матче», – сказал Браун.

Сабонис набрал 19 очков, 15 подборов и 16 передач (личный рекорд в НБА) в матче с «Хьюстоном» (139:114) минувшей ночью. Это его четвертый трипл-дабл в нынешнем сезоне.

Литовец стал вторым игроком в истории клуба, который набирал в одном матче как минимум 15 очков, 15 подборов и 15 передач. Легендарный Оскар Робертсон делал это 15 раз в составе «Цинциннати Ройалс».

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10 комментариев

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nikitosdaipoltos
Ответ GuillermoCoria
МВЗ не резиновый. Только одного кого-то и уже норм, да и то в запас. По яркости наверное Фокс, а по уровню конечно Сабонис. Вообще все вот говорят про родителей и детей в НБА и забывают упомянуть об Арвидасе и Домантасе
Да о самом Домантасе не так много говорят, медиа его обделяет
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mqh9pzrxgf
Сабонис играет как прокаченный симонс времен лучшего молодого, или как йокич на минималках
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anastasia Krugova
Ответ Daff Rogers
ну как сказать проблема)
ну так половина этих "звезд" поедут на МВЗ только благодаря своему имени !
условный Ленард заслуживает места на МВЗ именно в этом сезоне . А он будет там ....
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-1
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Swhat
Ответ Свежий
Было бы еще лучше, если в конце Браун назвал, вместо кого именно они должны поехать на МВЗ.
Сабонис вместо Дэвиса. Фокс не проходит
0
-1
-1
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kaissa
Ответ Свежий
Было бы еще лучше, если в конце Браун назвал, вместо кого именно они должны поехать на МВЗ.
Согласен. Да и двое из Сакраменто это вряд ли.
Пусть одного выбирает.)))
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Свежий
Было бы еще лучше, если в конце Браун назвал, вместо кого именно они должны поехать на МВЗ.
+3
0
+3
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Daff Rogers
Ответ anastasia Krugova
игроки хорошие(( но проблема в том ,что в этом году нет травм у суперзвезд ....так что мест и правда не так много
ну как сказать проблема)
+1
0
+1
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anastasia Krugova
игроки хорошие(( но проблема в том ,что в этом году нет травм у суперзвезд ....так что мест и правда не так много
+2
-1
+1
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LBJ236
Фокс должен поехать на МВЗ, прибавил, и Кингс идут в зоне ПО
0
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0
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GuillermoCoria
МВЗ не резиновый. Только одного кого-то и уже норм, да и то в запас. По яркости наверное Фокс, а по уровню конечно Сабонис. Вообще все вот говорят про родителей и детей в НБА и забывают упомянуть об Арвидасе и Домантасе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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