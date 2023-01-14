Майк Браун: «Если Сабонис и Фокс не попадут на Матч звезд, позор всем принципам отбора»

Главный тренер «Сакраменто» заявил, что лидеры команды Де’Аарон Фокс и должны попасть на всех звезд НБА-2023.

«Если Домас и Фокси не попадут на Матч звезд, позор всем принципам отбора. Эти парни более чем заслуживают быть там. Мы говорим о Сабонисе, который побил рекорд клуба после перезда в Сакраменто по количеству трипл-даблов за один сезон. Это говорит о чем-то. И мы ведь идем не на 12-м месте.

Я искренне верю, что нужно уделить серьезное внимание таким рекордам, когда дело доходит до выбора участников Матча звезд. Домас и Фокси просто не получают должного признания. Это позор. был единственным, кто собрал такой трипл-дабл, как у Сабониса. Для меня это совершенно потрясающее достижение. И это не не первый его трипл-дабл.

Надеюсь, рано или поздно эти парни начнут получать от всей лиги то внимание, которое они заслуживают. Начиная с медиа, особенно национальных. Они имеют большое влияние на людей. Надеюсь, Домас и Фокси получат должное уважение, потому что они отлично играют в каждом матче», – сказал Браун.

Сабонис набрал 19 очков, 15 подборов и 16 передач (личный рекорд в НБА) в матче с « » (139:114) минувшей ночью. Это его четвертый трипл-дабл в нынешнем сезоне.

Литовец стал вторым игроком в истории клуба, который набирал в одном матче как минимум 15 очков, 15 подборов и 15 передач. Легендарный Оскар Робертсон делал это 15 раз в составе «Цинциннати Ройалс».

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»