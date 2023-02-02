Роберт Уильямс: «Тейтум и Браун все еще помнят о финале прошлого сезона»

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Центровой «Селтикс» Роберт Уильямс после матча с «Нетс» (139:96) рассказал о мотивации лидеров команды Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна.

Звезды «кельтов» Тейтум (31 очко, 9 подборов) и Браун (26 очков) оба реализовали по 7 3-очковых. Это уже 8-й раз в нынешнем сезоне, когда каждый из них набирает как минимум по 25 очков в одной игре.

«Тейтум и Браун все еще помнят о финале прошлого сезона, это движет ими. Они все еще голодны», – заявил Уильямс.

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