Уилл Бартон хочет перейти в команду, претендующую на чемпионство

Теги возможные переходы Милуоки Бруклин НБА Вашингтон Уилл Бартон Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Уилл Бартон хочет покинуть «Уизардс» и продолжить карьеру в команде, претендующей на чемпионский титул, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

«По словам источников в лиге, Уилл Бартон готов к смене обстановки. Он считает, что пришло время для перемен. Вернувшись в родной город, у него не получилось закрепиться в ротации. Он считает, что еще способен быть заметным игроком в роли запасного.

Он хотел бы играть в команде-претенденте на чемпионство, поэтому нужно обратить внимание на такие команды, как «Милуоки» или «Бруклин», – сказал Хэйнс.

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3 комментария

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kaissa
Обратно в Денвер?)))
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МЗ
ни тем, ни другим сам Бартон не нужен.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Только им он вряд ли нужен
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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