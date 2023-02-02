Уилл Бартон хочет перейти в команду, претендующую на чемпионство

Атакующий защитник « » хочет покинуть «Уизардс» и продолжить карьеру в команде, претендующей на чемпионский титул, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

«По словам источников в лиге, Уилл Бартон готов к смене обстановки. Он считает, что пришло время для перемен. Вернувшись в родной город, у него не получилось закрепиться в ротации. Он считает, что еще способен быть заметным игроком в роли запасного.

Он хотел бы играть в команде-претенденте на чемпионство, поэтому нужно обратить внимание на такие команды, как « » или « », – сказал Хэйнс.

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