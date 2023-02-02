Ник Клэкстон – о «-43» в матче с «Селтикс»: «Сыграй мы еще десять раз, такого счета не было бы. Еще увидимся»

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Центровой «Нетс» Ник Клэкстон высказался после разгромного поражения от «Селтикс» (96:139).

«Для меня это один из тех матчей, о котором надо просто забыть. Сыграй мы с ними еще десять раз, такого счета не было бы. Мы еще увидимся.

Мы пропустили этот удар в лицо. С этим уже ничего не поделаешь. Это случилось. Нам надрали задницы, но надо забыть о неудаче и двигаться вперед», – заявил Клэкстон.

Лидирующая на Востоке бостонская команда обыгрывала «Нетс» во всех трех матчах текущего сезона. С учетом предыдущих розыгрышей серия составляет 10 игр.

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1 комментарий

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mephist13
с Карри и Харрисом в стартовом составе постоянно будет -100500 от классных команд

если Маркс не добавит до дедлайна атлетизма и защиты в состав, надеяться можно будет только на то, что Дюрант и Симмонс поправятся, будут играть по 40-42 минуты за матч и больше никто из стартеров ни разу не сломается до конца плейофф
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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