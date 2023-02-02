Центровой «Нетс» высказался после разгромного поражения от «Селтикс» (96:139).

«Для меня это один из тех матчей, о котором надо просто забыть. Сыграй мы с ними еще десять раз, такого счета не было бы. Мы еще увидимся.

Мы пропустили этот удар в лицо. С этим уже ничего не поделаешь. Это случилось. Нам надрали задницы, но надо забыть о неудаче и двигаться вперед», – заявил Клэкстон.

Лидирующая на Востоке бостонская команда обыгрывала «Нетс» во всех трех матчах текущего сезона. С учетом предыдущих розыгрышей серия составляет 10 игр.

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