Ник Клэкстон – о «-43» в матче с «Селтикс»: «Сыграй мы еще десять раз, такого счета не было бы. Еще увидимся»
Центровой «Нетс» Ник Клэкстон высказался после разгромного поражения от «Селтикс» (96:139).
«Для меня это один из тех матчей, о котором надо просто забыть. Сыграй мы с ними еще десять раз, такого счета не было бы. Мы еще увидимся.
Мы пропустили этот удар в лицо. С этим уже ничего не поделаешь. Это случилось. Нам надрали задницы, но надо забыть о неудаче и двигаться вперед», – заявил Клэкстон.
Лидирующая на Востоке бостонская команда обыгрывала «Нетс» во всех трех матчах текущего сезона. С учетом предыдущих розыгрышей серия составляет 10 игр.
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