Дрэймонд Грин: «Леброн Джеймс – лучшее лицо, которое когда-либо было у НБА»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что Леброн Джеймс («Лейкерс») является лучшим лицом НБА в ее истории.

«Леброн Джеймс – лучшее лицо, которое когда-либо было у НБА.

Подумайте о времени, в котором мы живем. Это камеры, социальные сети. Он никогда не участвовал в скандалах. Его никогда не арестовывали. Его никогда не фотографировали пьяным. И все это вместе с выносливостью, долговечностью, стабильностью», – сказал Грин.

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

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14 комментариев

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s57r
Леброн плакса:)
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vzi
Ответ demx
Потому то Лебронтий и ни о чем. Все любят истории успеха, провалы и взлеты, из грязи в князи и всякое такое. А у этого грешки - coming home и набросы в твиторе.
В нынешней лиге не может быть таких игроков (как Родман). Слишком все стерильно и политкорректно должно быть. А то тебя “отменят”.
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Mr. Grand
Очередной прогиб от Грина
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vzi
Ответ Bartez1986
моим любимым игроком был, есть и останется Джон Стоктон
Стоктон очень крут был. Болел за Юту в тех финалах.
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mqh9pzrxgf
Ответ Korban Cobain
Что уже обмен или что?
Ну летом дрэй свободный. Хочет 120/4 наверно)
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Korban Cobain
Что уже обмен или что?
+2
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Korban Cobain
Ответ Light Yagami
Джордана не застал, поэтому скажу, что ЭйАй покруче был. По харизме, более запоминающейся внешке, +, хайлайтовый.
у каждого поколения свой "Джордан"... эт нармальна.
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demx
Потому то Лебронтий и ни о чем. Все любят истории успеха, провалы и взлеты, из грязи в князи и всякое такое. А у этого грешки - coming home и набросы в твиторе.
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Александр Сметанин
lick, lick, lick
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Nightyork97
Понимая свою дальнейшую профнепригодность, старина Дреймонд 🐷ин начинает поиски новой команды.
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Bartez1986
моим любимым игроком был, есть и останется Джон Стоктон
+3
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юрий кварт
Все по делу сказал, профессионал высочайшего уровня. Да, тема с расизмом у него через чур, может ещё что-то.
Но по сути идеальный спортсмен, хороший партнёр, в семье порядок. Действительно лицо НБА
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Light Yagami
Джордана не застал, поэтому скажу, что ЭйАй покруче был. По харизме, более запоминающейся внешке, +, хайлайтовый.
0
-3
-3
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NikolayOss
Перспективная ветка.
+4
-1
+3
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