Дрэймонд Грин: «Леброн Джеймс – лучшее лицо, которое когда-либо было у НБА»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что Леброн Джеймс («Лейкерс») является лучшим лицом НБА в ее истории.
«Леброн Джеймс – лучшее лицо, которое когда-либо было у НБА.
Подумайте о времени, в котором мы живем. Это камеры, социальные сети. Он никогда не участвовал в скандалах. Его никогда не арестовывали. Его никогда не фотографировали пьяным. И все это вместе с выносливостью, долговечностью, стабильностью», – сказал Грин.
Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить
Но по сути идеальный спортсмен, хороший партнёр, в семье порядок. Действительно лицо НБА