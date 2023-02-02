Дрэймонд Грин: «Леброн Джеймс – лучшее лицо, которое когда-либо было у НБА»

Форвард « » заявил, что Леброн Джеймс (« ») является лучшим лицом НБА в ее истории.

« – лучшее лицо, которое когда-либо было у НБА.

Подумайте о времени, в котором мы живем. Это камеры, социальные сети. Он никогда не участвовал в скандалах. Его никогда не арестовывали. Его никогда не фотографировали пьяным. И все это вместе с выносливостью, долговечностью, стабильностью», – сказал Грин.

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить