Майкл Мэлоун станет тренером Команды Леброна на Матче всех звезд

Теги Леброн Джеймс Денвер НБА Матч всех звезд НБА Майкл Мэлоун Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун возглавит Команду Леброна на Матче всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити.

Мэлоун и его штаб попали на Матч звезд благодаря тому, что «Денвер» (35-16) уже сейчас гарантировал себе 1-е место в Западной конференции до 5 февраля включительно.

Руководить командой Янниса будет исполняющий обязанности главного тренера «Селтикс» Джо Маззулла.

Матч всех звезд состоится 19 февраля.

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