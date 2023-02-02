Майкл Мэлоун станет тренером Команды Леброна на Матче всех звезд
Главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун возглавит Команду Леброна на Матче всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити.
Мэлоун и его штаб попали на Матч звезд благодаря тому, что «Денвер» (35-16) уже сейчас гарантировал себе 1-е место в Западной конференции до 5 февраля включительно.
Руководить командой Янниса будет исполняющий обязанности главного тренера «Селтикс» Джо Маззулла.
Матч всех звезд состоится 19 февраля.
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