Главный тренер «Наггетс» возглавит Команду Леброна на всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

Мэлоун и его штаб попали на Матч звезд благодаря тому, что « » (35-16) уже сейчас гарантировал себе 1-е место в Западной конференции до 5 февраля включительно.

Руководить командой Янниса будет исполняющий обязанности главного тренера «Селтикс» .

Матч всех звезд состоится 19 февраля.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?