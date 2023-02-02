Сергей Тараканов: «Никто не запрещает американцам играть, зарабатывать деньги и выводить их из России. Это феномен»

Олимпийский чемпион 1988 года прокомментировал ситуацию с легионерами в лиге ВТБ.

«Все баскетболисты, у которых есть возможность играть в значимых Евролиге и Еврокубке, при прочих равных выберут быть на виду? С американцами не так. Американцы, как ни странно, главные потенциальные соперники, но их большинство в российской лиге. И никто им не запрещает играть, зарабатывать деньги и выводить их из России. Это на самом деле такой феномен, который иногда трудно объяснить.

А по поводу европейцев – нет никаких шансов для литовцев, прибалтов, поляков и так далее. Немцы, итальянцы… Они подвергаются обструкции.

Интересная ситуация с французами, которых в лиге уже четверо. Потому что во Франции тоже есть такие настроения, и федерация свои действия предпринимает. Очень интересно будет наблюдать, что они сделают на Олимпиаде – отступятся от своих принципов или нет», — сказал Тараканов в интервью «Чемпионату».

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