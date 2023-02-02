Дрэймонд Грин: «Не уверен, что мои перехваты и блок-шоты подсчитаны верно»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джарен Джексон-младший Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин предполагает, что статистики во время матчей обсчитывают его по блок-шотам и перехватам.

По словам Грина, такая мысль пришла ему в голову после истории с Джареном Джексоном из «Мемфиса». Пользователь Reddit обвинил статистика «Гризлис» в намеренном завышении оборонительных показателей бигмена

«Я не станут сейчас говорить: «О боже, моя статистика занижена». Но когда всплыла история с Джексоном, я подумал: «Пожалуй, мне следует допустить такую возможность».

Я набираю в среднем только 0,8 блок-шота и 0,7 перехвата за игру или что-то в этом духе? Не уверен, что этим мои показатели подсчитаны верно», – заявил Грин.

Средние показатели Дрэймонда в текущем сезоне – 7,9 очка, 7,5 подбора, 6,8 передачи, 0,9 перехвата и 0,8 блок-шота за игру.

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2 комментария

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mqh9pzrxgf
Дреймонд живет прошлым, он пожалуй самое слабое звено сейчас в гсв. В защите играет раз в пять матчей нормально, в атаке просто как фишка, поэтому его уход летом из гсв лучшее что может произойти
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vzi
Дрэймонд Грин - не хороший игрок.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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