Форвард «Уорриорз» предполагает, что статистики во время матчей обсчитывают его по блок-шотам и перехватам.

По словам Грина, такая мысль пришла ему в голову после истории с из «Мемфиса». Пользователь Reddit обвинил статистика «Гризлис» в намеренном завышении оборонительных показателей бигмена

«Я не станут сейчас говорить: «О боже, моя статистика занижена». Но когда всплыла история с Джексоном, я подумал: «Пожалуй, мне следует допустить такую возможность».

Я набираю в среднем только 0,8 блок-шота и 0,7 перехвата за игру или что-то в этом духе? Не уверен, что этим мои показатели подсчитаны верно», – заявил Грин.

Средние показатели Дрэймонда в текущем сезоне – 7,9 очка, 7,5 подбора, 6,8 передачи, 0,9 перехвата и 0,8 блок-шота за игру.

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