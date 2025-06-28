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«Бостон» просил за Деррика Уайта «пакет, за который отдали Микэла Бриджеса»

Стала известна запрашиваемая цена «Бостона» за Деррика Уайта.

«По словам источников, «Бостон» сообщил как минимум одной команде-сопернице, что настаивал бы на пакете, за который отдали Микэла Бриджеса, при обмене Деррика Уайта. «Селтикс» в последние дни, безусловно, не испытывали недостатка в входящих звонках как по Уайту, так и по Джейлену Брауну, но ничего серьезного ни на одном из фронтов не произошло», – пишет инсайдер Джейк Фишер. 

Год назад «Бруклин» обменял Микэла Бриджеса и Кейту Бэйтс-Диопа в «Нью-Йорк» на Бояна Богдановича, Шейка Милтона, Мамади Диаките, пять будущих пиков первого раунда, обмен пиками первого раунда и пик второго раунда.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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