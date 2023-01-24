Управленец клуба Западной конференции НБА рассказал о том, что форвард «Уорриорз» в этом году не сможет воздействовать на офис клуба, призывая внести изменения в состав.

«Обычно именно Дрэймонд был тем человеком, который поднимал шум во фронт-офисе на тему «вам нужно сделать то-то и то-то». Но после инцидента с все стало иначе. В этом году Грин не будет оказывать давление на руководство «Уорриорз», – заявил неназванный менеджер.

Во время предсезонной подготовки Грин отправил одноклубника Джордана Пула в нокаут прямо во время тренировки.

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