Управленец клуба НБА: «В этом году Дрэймонд не будет оказывать давление на руководство «Уорриорз» перед дедлайном»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Управленец клуба Западной конференции НБА рассказал о том, что форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин в этом году не сможет воздействовать на офис клуба, призывая внести изменения в состав.

«Обычно именно Дрэймонд был тем человеком, который поднимал шум во фронт-офисе на тему «вам нужно сделать то-то и то-то». Но после инцидента с Джорданом Пулом все стало иначе. В этом году Грин не будет оказывать давление на руководство «Уорриорз», – заявил неназванный менеджер.

Во время предсезонной подготовки Грин отправил одноклубника Джордана Пула в нокаут прямо во время тренировки.

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7 комментариев

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Lokomotiv__1992
Есть подозрение что если у Лал не получится с Ирвингом.. они подпишут именно Грина и это будет очень интересно) вряд ли ГС его смогут продлить
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Goddemic
Ответ Райли Карри
Сейчас 23-24. 10е на Западе. Это уже не система. Скажи пожалуйста, что должно произойти, чтобы текущий состав снова вышел в Финал?
Могу предположить: им надо выиграть на 1 матч больше, чем Даллас, идущий на 5-м (сейчас разница в 2,5 победы). Вполне реально, если Уиггинс и Стеф наберут форму после травм)).
P/S - то же самое может сделать любая команда до 13-го места, на Западе всё очень плотно.
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frog19
Ответ Райли Карри
Сейчас 23-24. 10е на Западе. Это уже не система. Скажи пожалуйста, что должно произойти, чтобы текущий состав снова вышел в Финал?
Им главное в плей офф зайти, а дальше уже произойти может что угодно. ГСВ чисто на опыте могут там навести шороху.
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Райли Карри
Ответ Мурзин Ринат
Дреймонд для всей системы гсв может даже важнее Карри, не как звезда , а именно как игрок системы, ГСВ не самоубийцы, они понимают, что без Грина это команда останется без мозга
Сейчас 23-24. 10е на Западе. Это уже не система.
Скажи пожалуйста, что должно произойти, чтобы текущий состав снова вышел в Финал?
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Ilovethisgame77
Ответ Мурзин Ринат
Дреймонд для всей системы гсв может даже важнее Карри, не как звезда , а именно как игрок системы, ГСВ не самоубийцы, они понимают, что без Грина это команда останется без мозга
Ты же как-то без него существуешь, я про мозг, а уж там без тебя разберутся
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Мурзин Ринат
Ответ Goddemic
Да, иначе тут может получиться такой диалог: ... Грин: Эй, фронтофис, нам надо усиливать состав. Действуйте! Фронтофис: Ок, мы тебя обменяли.
Дреймонд для всей системы гсв может даже важнее Карри, не как звезда , а именно как игрок системы, ГСВ не самоубийцы, они понимают, что без Грина это команда останется без мозга
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Goddemic
Да, иначе тут может получиться такой диалог:
...
Грин: Эй, фронтофис, нам надо усиливать состав. Действуйте!
Фронтофис: Ок, мы тебя обменяли.
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+5
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