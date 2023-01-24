Управленец клуба НБА: «В этом году Дрэймонд не будет оказывать давление на руководство «Уорриорз» перед дедлайном»
Управленец клуба Западной конференции НБА рассказал о том, что форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин в этом году не сможет воздействовать на офис клуба, призывая внести изменения в состав.
«Обычно именно Дрэймонд был тем человеком, который поднимал шум во фронт-офисе на тему «вам нужно сделать то-то и то-то». Но после инцидента с Джорданом Пулом все стало иначе. В этом году Грин не будет оказывать давление на руководство «Уорриорз», – заявил неназванный менеджер.
Во время предсезонной подготовки Грин отправил одноклубника Джордана Пула в нокаут прямо во время тренировки.
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
P/S - то же самое может сделать любая команда до 13-го места, на Западе всё очень плотно.
Скажи пожалуйста, что должно произойти, чтобы текущий состав снова вышел в Финал?
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Грин: Эй, фронтофис, нам надо усиливать состав. Действуйте!
Фронтофис: Ок, мы тебя обменяли.