Егор Демин: «Большое спасибо всем за поддержку!»

Егор Демин обратился к своим поклонникам.

19-летний российский разыгрывающий поблагодарил своих поклонников за поддержку во время драфта НБА , на котором он был выбран «Бруклином » под общим 8-м номером.

«Большое спасибо всем за поддержку! Особенно, моим близким, кто был рядом в этот момент», – написал Демин в своем Telegram-канале.

Фото : Telegram-канал Егора Демина.