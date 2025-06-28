Егор Демин: «Большое спасибо всем за поддержку!»
Егор Демин обратился к своим поклонникам.
19-летний российский разыгрывающий поблагодарил своих поклонников за поддержку во время драфта НБА, на котором он был выбран «Бруклином» под общим 8-м номером.
«Большое спасибо всем за поддержку! Особенно, моим близким, кто был рядом в этот момент», – написал Демин в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Егора Демина.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?5662 голоса
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Егора Демина
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