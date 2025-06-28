«Барселона» близка к подписанию контракта с Хуани Маркосом
«Барселона» завершает сделку по Хуани Маркосу.
Испанский клуб близок к подписанию контракта с аргентинским разыгрывающим защитником Хуани Маркосом (24 года, 190 см) из «Жироны».
Как отмечает Basketball Sphere, этот шаг сигнализирует о том, что «Барселона» больше не пытается заполучить Лоренцо Брауна, как ранее предполагал Mundo Deportivo.
В прошедшем сезоне ACB Маркос набирал за «Жирону» 8,3 очка, 1,9 подбора, 4,3 передачи и 0,9 перехвата в среднем за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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