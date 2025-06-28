Коллекционная карточка Майкла Джордана с автографом продана за 2,5 млн долларов

Коллекционную карточку Майкла Джордана продали за 2,5 млн.

Коллекционная карточка Майкла Джордана из набора Fleer сезона-1986/87 с автографом легендарного защитника «Чикаго» была продана с аукциона Joopiter за 2,5 миллиона долларов.

Это третья по стоимости карточка Джордана за всю историю продаж. Рекорд был установлен в 2024 году, когда карточку из набора «2003/04 Upper Deck Ultimate Collection» с автографом Джордана купили за 2,928 млн долларов.

Карточка была подписана в тайне для частного коллекционера в прошлом году. Джордан редко расписывался вне его давнего контракта с Upper Deck, но в 2024 году подписал синим маркером девять карточек Fleer новичков сезона-1986/87, шесть из которых получили максимальную оценку от оценщика карточек PSA.