Сергей Абаев: «Вместо Уиггинса в старте на Матч звезд от Запада я выбираю Сабониса»

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Ведущий «Взял Мяч» Сергей Абаев считает, что форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис заслуживает попадания в стартовую пятерку от Западной конференции на Матче всех звезд-2023.

«В прошлом году в старте вышли Стефен Карри, Джа Морэнт, Леброн Джеймс, Никола Йокич и... Эндрю Уиггинс, выбор которого вызвал вопросы даже у болельщиков «Уорриорз». В этом сезоне похожая ситуация. Трио Карри-Леброн-Йокич остается в старте. Дончич, как лучший игрок сезона, заходит вместо Морэнта. А вот позиция третьего игрока передней линии снова непонятна и рождает пылкие дискуссии.

Энтони Дэвис – сильнейший из оставшихся игроков, но он пропустил почти половину матчей сезона и пропустит еще примерно две-три недели. Зайон Уильямсон – следующий по силе парнишка, но и он получил серьезную травму, в результате которой пропустит весь январь, если не больше. Аналогичная ситуация с Джорджем и Каваем. Так что в моей системе ценностей за последнее место в старте сражаются Лаури Маркканен и Домантас Сабонис.

Лаури – самый прогрессирующий форвард чемпионата, но возрождение «Сакраменто» – один из главных символов года. Сабонис только что провел лучший месяц в жизни – 21 очко, 14 подборов, 8 передач за последние 20 матчей, а его команда на 5 позиций выше «Юты». Поэтому я выбираю Сабаса», – написал Абаев в телеграм-канале «Взял Мяч».

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»

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7 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ fy6597kh4n
Сильная аналитика, держи в курсе
пнх
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fy6597kh4n
Ответ Сергей Орлов
Никакого Карри в старте быть не должно. А вообще, плевать, конечно)
Сильная аналитика, держи в курсе
+1
-1
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Добрейший Вечерочек
Справедливо! Сабонис в этом сезоне очень крут. Иногда даже напоминает Йокича по видению площадки
0
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Сергей Орлов
Никакого Карри в старте быть не должно. А вообще, плевать, конечно)
0
-2
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Caracalla
Оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для вас!
+3
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headmaster
Как интересно выходит в Западной конференции. Второй год подряд 4 места вообще сомнений не вызывают
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старичок
хм, а по заголовку показалось, что Уиггинса кто-то в этом году выберет)
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