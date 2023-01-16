Сергей Абаев: «Вместо Уиггинса в старте на Матч звезд от Запада я выбираю Сабониса»

Ведущий «Взял Мяч» Сергей Абаев считает, что форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис заслуживает попадания в стартовую пятерку от Западной конференции на всех звезд-2023.

«В прошлом году в старте вышли , Джа Морэнт, , Никола Йокич и... Эндрю Уиггинс, выбор которого вызвал вопросы даже у болельщиков «Уорриорз». В этом сезоне похожая ситуация. Трио Карри-Леброн-Йокич остается в старте. Дончич, как лучший игрок сезона, заходит вместо Морэнта. А вот позиция третьего игрока передней линии снова непонятна и рождает пылкие дискуссии.

– сильнейший из оставшихся игроков, но он пропустил почти половину матчей сезона и пропустит еще примерно две-три недели. Зайон Уильямсон – следующий по силе парнишка, но и он получил серьезную травму, в результате которой пропустит весь январь, если не больше. Аналогичная ситуация с Джорджем и . Так что в моей системе ценностей за последнее место в старте сражаются Лаури Маркканен и Домантас Сабонис.

Лаури – самый прогрессирующий форвард чемпионата, но возрождение «Сакраменто» – один из главных символов года. Сабонис только что провел лучший месяц в жизни – 21 очко, 14 подборов, 8 передач за последние 20 матчей, а его команда на 5 позиций выше «Юты». Поэтому я выбираю Сабаса», – написал Абаев в телеграм-канале «Взял Мяч».

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»