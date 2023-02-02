Стив Керр: «Потеряли контроль над игрой и получили то, что заслужили»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр назвал причину поражения в матче с «Миннесотой» (114:119 ОТ).

«Голден Стэйт» совершил 9 потерь в четвертой четверти и овертайме на фоне 8 потерь мяча по ходу первых трех 12-минуток.

«Мы контролировали игру, и мне казалось, что дело сделано. Но потом пошли ошибки и проблемы с исполнением, соперник воспользовался этим.

Все, что мы делали до этого момента, чтобы контролировать игру, в какой-то момент перестало работать, поэтому получили то, что заслужили», – заявил Керр.

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2 комментария

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Александр Сметанин
Ответ Алдияр Токен
А то мы не поняли)
То есть ответ Керра в стиле "вы все сами видели и поняли" тебя бы удовлетворил?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алдияр Токен
А то мы не поняли)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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