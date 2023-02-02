Центровой «Миннесоты» Наз Рид отличился в решающий момент овертайма матча с « » (119:114 ОТ).

Рид при счете 117:114 на исходе владения промахнулся из-за дуги, но взял подбор и исполнил эффектный данк, установив окончательный счет.

В активе 24 очка, 13 подборов и 4 передачи.

В Питере 🔥 Чемпиона Лиги прибил молодой россиянин, до этого не попадавший в состав

Слово года в баскетболе: гелиоцентризм. Как получилось, что НБА заимствовала астрономическую модель (и приняла ее)