Наз Рид стал автором ключевого попадания в овертайме матча с «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА видео Наз Рид Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Наз Рид отличился в решающий момент овертайма матча с «Голден Стэйт» (119:114 ОТ).

Рид при счете 117:114 на исходе владения промахнулся из-за дуги, но взял подбор и исполнил эффектный данк, установив окончательный счет.

В активе Наза 24 очка, 13 подборов и 4 передачи.

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1 комментарий

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minimuz
Наз Рид 💔
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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