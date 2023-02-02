Наз Рид стал автором ключевого попадания в овертайме матча с «Голден Стэйт»
Центровой «Миннесоты» Наз Рид отличился в решающий момент овертайма матча с «Голден Стэйт» (119:114 ОТ).
Рид при счете 117:114 на исходе владения промахнулся из-за дуги, но взял подбор и исполнил эффектный данк, установив окончательный счет.
В активе Наза 24 очка, 13 подборов и 4 передачи.
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