Джейлен Браун забросил с фолом Наза Рида, после чего игроки устроили перепалку

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Форвард «Селтикс» Джейлен Браун во время матча с «Тимбервулвс» (121:109) забросил с фолом «большого» соперника Наза Рида.

Сразу после эпизода игроки устроили словесную перепалку, по итогам которой Рид получил технический.

Браун смазал оба штрафных – за нарушение и за технический. На его счету 36 очков, 7 подборов и 3 передачи.

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