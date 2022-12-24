Джейлен Браун забросил с фолом Наза Рида, после чего игроки устроили перепалку

Форвард «Селтикс» во время матча с «Тимбервулвс» (121:109) забросил с фолом «большого» соперника .

Сразу после эпизода игроки устроили словесную перепалку, по итогам которой Рид получил технический.

Браун смазал оба штрафных – за нарушение и за технический. На его счету 36 очков, 7 подборов и 3 передачи.

«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света

В Мадриде – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он занимался в ЦСКА и может вырасти до 215 см