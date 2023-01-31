Аарон Гордон: «В «Орландо» у меня было 6 разных тренеров за 5 лет. Рад, что уже 2-й сезон работаю с Мэлоуном»

Форвард « » рассказал о важности для команды. 51-летний специалист работает главным тренером «Наггетс» с 2015 года.

«Приятно, когда у тебя один и тот же тренер несколько лет подряд. У меня такого не было со школы. В « » у меня было 6 разных тренеров за 5 лет, а потом меня обменяли. Рад, что уже второй полноценный сезон я работаю с Мэлоуном. Так я лучше понимаю своих товарищей по команде. Все кажется немного более прочным, есть на что опереться. Когда есть фундамент есть, можно строить дальше.

Недооцениваем ли мы важность преемственности? Конечно. Нужно дать команде хотя бы 3-4 года, чтобы посмотреть раскрыть ее потенциал, прежде чем всех обменивать. У меня совсем не было времени на то, чтобы сыграться с Йокичем, но я наблюдал за его игрой. Он все делает правильно. Если ты открыты, он обязательно найдет вас. Я лишь подстраиваюсь», – признался Гордон.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?