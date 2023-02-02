« » в среду обыграл « » (122:112) на площадке соперника.

В составе «Блэйзерс» 42 очка (11 из 22 с игры), 8 подборов и 10 передач при 2 потерях за 40 минут на счету .

Лидер «Гризлис» набрал 32 очка (8 из 16 с игры), 9 подборов и 12 передач при 5 потерях за 34 минуты.

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