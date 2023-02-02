Дэмиан Лиллард набрал 42 очка и 10 передач в дуэли с Джа Морэнтом

Теги Мемфис Портленд НБА видео Дэмиан Лиллард Джа Морэнт Баскетбол

«Портленда» в среду обыграл «Мемфис» (122:112) на площадке соперника.

В составе «Блэйзерс» 42 очка (11 из 22 с игры), 8 подборов и 10 передач при 2 потерях за 40 минут на счету Дэмиана Лилларда.

Лидер «Гризлис» Джа Морэнт набрал 32 очка (8 из 16 с игры), 9 подборов и 12 передач при 5 потерях за 34 минуты.

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4 комментария

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Nightyork97
Космос, продолжай в том же духе
+1
0
+1
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Vagant
В последних четырех играх Дейм набирает:
43.5 PPG
5.3 RPG
6.8 APG
5.3 3PM
+2
0
+2
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Дмитрий Кутузов
Ответ Ренат Губайдуллин
На чем дуэлились? На рапирах или мид на СФах?
на трехах в концовочке
+2
0
+2
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Ренат Губайдуллин
На чем дуэлились? На рапирах или мид на СФах?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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