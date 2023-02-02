Дэмиан Лиллард реализовал бросок через всю площадку, но уже после сирены

Теги Мемфис Портленд НБА видео Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард на исходе третьей четверти матча с «Мемфисом» (122:112) исполнил точный бросок из своей трехсекундной зоны. 

Попадание Дэмиана не было засчитано, так как состоялось уже после сирены.

На счету Дэмиана 42 очка, 8 подборов и 10 передач.

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1 комментарий

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Mozazi
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