Дэмиан Лиллард реализовал бросок через всю площадку, но уже после сирены
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард на исходе третьей четверти матча с «Мемфисом» (122:112) исполнил точный бросок из своей трехсекундной зоны.
Попадание Дэмиана не было засчитано, так как состоялось уже после сирены.
На счету Дэмиана 42 очка, 8 подборов и 10 передач.
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