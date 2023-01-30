Джа Морэнт после матча подарил свои кроссовки и майку юным болельщикам

Звездный разыгрывающий « » Джа Морэнт после матча с «Индианой» (112:100) встретился с юными болельщиками.

Баскетболист подарил им свои кроссовки и майку с автографом, а также сделал совместные фотографии.

Морэнт завершил матч с 27 очками, 10 подборами и 15 передачами. Трипл-дабл стал для него пятым в сезоне и вторым подряд.

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