Джа Морэнт после матча подарил свои кроссовки и майку юным болельщикам

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Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт после матча с «Индианой» (112:100) встретился с юными болельщиками.

Баскетболист подарил им свои кроссовки и майку с автографом, а также сделал совместные фотографии.

Морэнт завершил матч с 27 очками, 10 подборами и 15 передачами. Трипл-дабл стал для него пятым в сезоне и вторым подряд.

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