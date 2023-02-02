Артур Бигеев: «Локомотив» сейчас на ходу, победа не дастся УНИКСу легко»

Исполняющий обязанности главного тренера УНИКСа Артур Бигеев призвал игроков своей команды сохранять концентрацию перед матчем против «Локомотива-Кубань» в лиге ВТБ.

«Нам предстоит очень серьезный матч. «Локомотив» сейчас на ходу и в отличной форме. Они молоды и мотивированы. Соперники усилили состав, добавив больше агрессивности. В прошедшем туре они обыграли действующего чемпиона «Зенит» в Санкт-Петербурге, что очень непросто сделать.

Считаю, победа не дастся нам легко. Ее следует заработать. Кубанцы опасны, они быстро бегут и много подбирают. Нам необходимо сохранять концентрацию все 40 минут встречи, суметь остановить их игру и не дать набирать очки второго шанса», – сказал Бигеев.

В воскресенье « » обыграл « » (92:90) в Санкт-Петербурге благодаря попаданию Владислава Емченко за 4 секунды до конца матча.

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