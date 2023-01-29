Бросок Владислава Емченко за 4 секунды до конца принес «Локо» победу над «Зенитом»

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» отметился победным попаданием в матче лиги ВТБ против « » (92:90).

При равном счете 23-летний баскетболист реализовал бросок со средней дистанции за 4,3 до конца встречи. В заключительной атаке не сумел спасти «Зенит» своим трехочковым.

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