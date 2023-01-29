Бросок Владислава Емченко за 4 секунды до конца принес «Локо» победу над «Зенитом»

Теги Локомотив-Кубань Зенит видео Единая лига ВТБ Трей Томпкинс Владислав Емченко Баскетбол

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко отметился победным попаданием в матче Единой лиги ВТБ против «Зенита» (92:90).

При равном счете 23-летний баскетболист реализовал бросок со средней дистанции за 4,3 до конца встречи. В заключительной атаке Трей Томпкинс не сумел спасти «Зенит» своим трехочковым.

В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дильяр Рахматуллин
Что-то с Зенитом происходит... Второе поражение от "андердога"...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий