Бросок Владислава Емченко за 4 секунды до конца принес «Локо» победу над «Зенитом»
Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко отметился победным попаданием в матче Единой лиги ВТБ против «Зенита» (92:90).
При равном счете 23-летний баскетболист реализовал бросок со средней дистанции за 4,3 до конца встречи. В заключительной атаке Трей Томпкинс не сумел спасти «Зенит» своим трехочковым.
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