Вячеслав Зайцев: «Локо» приедет в Казань на подъеме после победы над «Зенитом»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев перед матчем против «Локомотива-Кубань» в лиге ВТБ отметил хорошее психологическое состояние соперника.

« » образца первого круга и сейчас сильно отличается. Соперники добавили пару новых легионеров, которые заметно усилили их игру. Они приедут в Казань на эмоциональном подъеме после выездной победы в прошлом туре над «Зенитом». Мы постараемся сыграть против них дисциплинированно в защите и порадовать наших болельщиков победой», – сказал Зайцев.

В воскресенье «Локо» обыграл « » (92:90) в Санкт-Петербурге благодаря попаданию за 4 секунды до конца матча.

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