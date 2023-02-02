Вячеслав Зайцев: «Локо» приедет в Казань на подъеме после победы над «Зенитом»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Вячеслав Зайцев Владислав Емченко Баскетбол

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев перед матчем против «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ отметил хорошее психологическое состояние соперника.

«Локомотив-Кубань» образца первого круга и сейчас сильно отличается. Соперники добавили пару новых легионеров, которые заметно усилили их игру. Они приедут в Казань на эмоциональном подъеме после выездной победы в прошлом туре над «Зенитом». Мы постараемся сыграть против них дисциплинированно в защите и порадовать наших болельщиков победой», – сказал Зайцев.

В воскресенье «Локо» обыграл «Зенит» (92:90) в Санкт-Петербурге благодаря попаданию Владислава Емченко за 4 секунды до конца матча.

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