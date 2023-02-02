«Санз» подписали еще один 10-дневный контракт с Сэйбеном Ли

Разыгрывающий « » Сэйбен Ли (23 года, 188 см) продолжит выступать за команду на условиях 10-дневного соглашения.

Баскетболист присоединился к «Санз» 11 января. В 10 матчах за команду он набирает в среднем 7 очков, 3,3 передачи и 2,2 подбора.

Ли был выбран под 38-м номером на драфте-2020 и провел два сезона в « ». В нынешнем сезоне разыгрывающий также принял участие в двух матчах за «Филадельфию» и выступал в G-лиге.

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