«Санз» подписали 10-дневный контракт с Сэйбеном Ли

Теги переходы Детройт Филадельфия Финикс НБА G-лига Шэмс Чарания Сэйбен Ли Баскетбол

«Финикс» договорился о 10-дневном контракте с разыгрывающим Сэйбеном Ли (23 года, 188 см), пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Ли был выбран под 38-м номером на драфте-2020 и провел два сезона в «Детройте». В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в двух матчах за «Филадельфию» и выступал в G-лиге.

Средние показатели баскетболиста за карьеру в НБА составляют 5,5 очка, 3,3 передачи и 2,1 подбора за 16 минут на площадке.

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