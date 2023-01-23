«Санз» подписали второй 10-дневный контракт с Сэйбеном Ли

Теги переходы Финикс НБА Сэйбен Ли Баскетбол

«Санз» объявили о подписании второго 10-дневного контракта с разыгрывающим Сэйбеном Ли (23 года, 188 см).

Ли присоединился к «Финиксу» 11 января. В 6 матчах за команду он набирает 9,8 очка, 2,3 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру.

Ли был выбран под 38-м номером на драфте-2020 и провел два сезона в «Детройте». В нынешнем сезоне разыгрывающий также принял участие в двух матчах за «Филадельфию» и выступал в G-лиге.

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