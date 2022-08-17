Перкинс включил Стоктона, Мэджика, Йокича, Леброна и Рондо в Топ-5 распасовщиков

Теги Мэджик Джонсон Кендрик Перкинс Рэджон Рондо Леброн Джеймс Джон Стоктон Никола Йокич Баскетбол

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал свою пятерку лучших распасовщиков в истории НБА.

Перкинс поставил легенду «Юты» Джона Стоктона выше пятикратного чемпиона в составе «Лейкерс» Мэджика Джонса, а центрового «Денвера» Николу Йокича выше Леброна Джеймса («Лейкерс»).

Топ-5 распасовщиков в истории НБА по мнению Кендрика Перкинса:

1. Джон Стоктон

2. Мэджик Джонсон

3. Никола Йокич

4. Леброн Джеймс

5. Рэджон Рондо

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