Перкинс включил Стоктона, Мэджика, Йокича, Леброна и Рондо в Топ-5 распасовщиков

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал свою пятерку лучших распасовщиков в истории НБА.
Перкинс поставил легенду «Юты» Джона Стоктона выше пятикратного чемпиона в составе «Лейкерс» Мэджика Джонса, а центрового «Денвера» Николу Йокича выше Леброна Джеймса («Лейкерс»).
Топ-5 распасовщиков в истории НБА по мнению Кендрика Перкинса:
1. Джон Стоктон
2. Мэджик Джонсон
3. Никола Йокич
4. Леброн Джеймс
5. Рэджон Рондо
🐶Экс-чемпион НБА поднимает миллионы на французских бульдогах. Он утверждает, что цена на щенка доходит до 500 тысяч долларов