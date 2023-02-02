Хави Паскуаль: «После 3 поражений подряд обстановка была нервной. Надеюсь, победа даст нам немного спокойствия»

Главный тренер « » отметил важность победы над МБА (73:71) в лиге ВТБ. В решающей атаке новобранец команды Ройс Хэмм исполнил путбэк-данк.

«Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли нас поддержать. Эта игра – еще один триллер после игры с «Локо». Такой же сценарий матча, но все же сегодня победа осталась за нами. Небольшие детали все решили, мы выиграли после подбора в нападении.

Очевидно, что нам нужно совершенствоваться, у нас в составе есть новички, мы прогрессируем, двигаемся вперед день за днем, несмотря на ошибки, которые все же присутствуют. Сейчас наша ситуация похожа на предсезонную подготовку, поэтому очевидно, что нам нужно наладить еще кое-какие взаимодействия.

После трех поражений подряд обстановка была нервной, у нас есть проблемы при быстром переходе из защиты в нападение, мы принимали плохие решения. Надеюсь, что эта победа даст нам немного спокойствия при подготовке к следующим встречам», – заявил Паскуаль.

В предыдущих матчах «Зенит» проиграл (75:76) и ЦСКА (80:100) на выезде, а также уступил «Локомотиву-Кубань» (90:92) дома.

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