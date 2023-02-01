Сергей Елевич: «Зенит» сделает выводы из своих неудач. Он помощнее по составу, чем МБА»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что «Зенит» извлек урок и не позволит МБА выиграть в сегодняшнем матче, как это было две недели назад.

«Думаю, что «Зенит» сейчас сделает выводы из своих неудач. Тем более в последнем матче они уступили «Локомотиву». Наверняка сейчас они все хорошо проанализируют. И надо учесть, что «Зенит» помощнее по составу, чем МБА. Уверен, так расточительно к эпизодам они уже не отнесутся и 19 очков не растеряют.

Игра ожидается интересная, но она будет тяжелая. Мастерство «Зенита» все‑таки повыше. Хотя сам накал борьбы и то, что молодые ребята из МБА сражаются с такими маститыми игроками, у меня вызывает восхищение. Они демонстрируют именно тот баскетбол, который хочется видеть, они играют ярко и самоотверженно. Может быть, и не всегда удается показать то, что хочется, но ребята прыгают выше головы. От этого повышается интерес к нашему виду спорта», — сказал Елевич.

16 января МБА обыграла « » в домашнем матче (76:75 ОТ).

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