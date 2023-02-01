Сергей Карасев: «Зенит» подписал двух хороших легионеров»

Главный тренер «Зенита» перед гостевым матчем против « » в лиге ВТБ отметил изменения в составе соперника.

«После московского матча с «Зенитом» прошло совсем немного времени, но петербуржцы успели усилиться – подписали двух хороших легионеров. У нас по-прежнему сохраняются сложности с составом, но как и всегда, мы не думаем сдаваться – будем выходить и биться. Главное – выложиться на полную, а на паркете может случиться все что угодно, и наша победа над «Зенитом» в предыдущем матче – лишнее тому подтверждение», – заявил Карасев.

16 января МБА обыграла «Зенит» в Москве со счетом 76:75. После этого санкт-петербуржцы приобрели и Ройса Хэмма.

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