Сергей Карасев: «Зенит» подписал двух хороших легионеров»

Теги Зенит Василий Карасев Единая лига ВТБ Адриен Морман МБА Ройс Хэмм Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев перед гостевым матчем против «Зенита» в Единой лиге ВТБ отметил изменения в составе соперника.

«После московского матча с «Зенитом» прошло совсем немного времени, но петербуржцы успели усилиться – подписали двух хороших легионеров. У нас по-прежнему сохраняются сложности с составом, но как и всегда, мы не думаем сдаваться – будем выходить и биться. Главное – выложиться на полную, а на паркете может случиться все что угодно, и наша победа над «Зенитом» в предыдущем матче – лишнее тому подтверждение», – заявил Карасев.

16 января МБА обыграла «Зенит» в Москве со счетом 76:75. После этого санкт-петербуржцы приобрели Адриена Мормана и Ройса Хэмма.

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