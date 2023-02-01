«Рэпторз» могут получить пик 1-го раунда или два пика 2-го раунда за Гэри Трента
Обозреватель Майкл Грэйндж сообщил стоимость атакующего защитника «Торонто» Гэри Трента на рынке обменов.
По информации Грэйнджа, заинтересованные команды готовы отдать за 24-летнего баскетболиста защищенный пик первого раунда или два высоких пика второго раунда, а также соотвествующих по заработной плате игроков.
Отмечается, что Трент будет претендовать на новый контракт с годовой зарплатой не менее 20 миллионов долларов, если откажется от опции игрока на следующий сезон (18,6 млн).
В нынешнем регулярном чемпионате Трент набирает 18,6 очка и делает 1,7 перехвата в среднем за матч при реализации 36,7% бросков из-за дуги.
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