«Рэпторз» могут получить пик 1-го раунда или два пика 2-го раунда за Гэри Трента

Обозреватель Майкл Грэйндж сообщил стоимость атакующего защитника « » на рынке обменов.

По информации Грэйнджа, заинтересованные команды готовы отдать за 24-летнего баскетболиста защищенный пик первого раунда или два высоких пика второго раунда, а также соотвествующих по заработной плате игроков.

Отмечается, что Трент будет претендовать на новый контракт с годовой зарплатой не менее 20 миллионов долларов, если откажется от опции игрока на следующий сезон (18,6 млн).

В нынешнем регулярном чемпионате Трент набирает 18,6 очка и делает 1,7 перехвата в среднем за матч при реализации 36,7% бросков из-за дуги.

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