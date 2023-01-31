Разыгрывающий «Мэверикс» вступил в перепалку с ассистентом «Пистонс» (111:105) Джеромом Алленом.

Дончич и Аллен стали что-то обсуждать в тайм-ауте за несколько секунд до завершения встречи. По словам Луки, их конфликт начался еще по ходу первой четверти.

«Это был их помощник тренера. Он начал что-то говорить еще в первой четверти. Им не понравилось, когда я ответил. Они сказали: «Играй в баскетбол». Если они будут что-то говорить мне, я буду отвечать Я не боюсь», – заявил Дончич в интервью после матча.

На счету Дончича 53 очка.

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