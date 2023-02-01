С Амаре Стаудемайра сняты обвинения в домашнем насилии

С бывшей звезды НБА Амаре Стаудемайра сняты обвинения в домашнем насилии. По словам прокуратуры округа Майами-Дейд, дело было прекращено из-за отказа потерпевшего сотрудничать со следствием.

Стаудемайр был арестован в декабре прошлого года. По информации СМИ, баскетболист ударил одну из дочерей кулаком в челюсть и несколько раз дал ей пощечину за «неуважение к бабушке и ложь».

После инцидента Стаудемайру были предъявлены обвинения в домашнем насилии. Игрок опроверг обвинения и сказал, что они «основаны на сообщении, которое не соответствует фактам».

У 40-летнего Стаудемайра две дочери. Старшей – 17 лет, младшей – 14 лет.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой