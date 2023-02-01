Зайон Уильямсон допущен к полноценным тренировкам, может вернуться через неделю

Теги травмы Новый Орлеан НБА Матч всех звезд НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон близок к возвращению в строй после растяжения правого подколенного сухожилия.

Как сообщает инсайдер TNT Крис Хэйнс, звездный баскетболист получил разрешение на участие в полноценных тренировках. «Пеликанс» оценят его готовность к игре через неделю.

Уильямсон не играет с 2 января. Без него команда проиграла 9 матчей подряд. В нынешнем сезоне Уильямсон набирает в среднем 26 очков, 7 подборов, 4,6 передачи и 1,1 перехвата.

22-летний баскетболист был выбран в стартовую пятерку от Запада на Матч всех звезд НБА, который состоится 19 февраля.

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1 комментарий

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старичок
Давай, парень, тебе надо подтвердить своё право в старте выйти
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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