Зайон Уильямсон пропустит еще как минимум 2 недели из-за травмы

Теги травмы Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон пропустит еще как минимум две недели из-за растяжения правого подколенного сухожилия.

Зайон выбыл из строя 2 января, проходит реабилитацию и будет повторно обследован через две недели.

«Процесс восстановления проходит по плану», – сообщил главный тренер команды Уилли Грин.

В состав «Пеликанс» также скоро должен вернуться другой лидер команды Брэндон Ингрэм, который не играет с 25 ноября из-за ушиба большого пальца левой ноги.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться

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2 комментария

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Сергей Пузанков
Так уж можно и до мвз восстанавливаться
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Андреев
Без пухлого пеликанам совсем туго.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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