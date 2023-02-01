Возвращение Кевина Портера в строй затягивается

Форвард « » продолжает восстанавливаться после травмы большого пальца левой ноги, которую он получил 11 января в матче против « » (115:135).

По словам 22-летнего баскетболиста, он выполняет упражнение на бросок и дриблинг, но все еще испытывает проблемы с суставом и не готов к полноценному участию в тренировках.

В нынешнем сезоне Портер набирает лучшие за карьеру 19,2 очка, а также совершает 5,6 передачи, 5,5 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.

Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал