Возвращение Кевина Портера в строй затягивается

Теги травмы Хьюстон Сакраменто НБА Кевин Портер Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Кевин Портер продолжает восстанавливаться после травмы большого пальца левой ноги, которую он получил 11 января в матче против «Сакраменто» (115:135).

По словам 22-летнего баскетболиста, он выполняет упражнение на бросок и дриблинг, но все еще испытывает проблемы с суставом и не готов к полноценному участию в тренировках.

В нынешнем сезоне Портер набирает лучшие за карьеру 19,2 очка, а также совершает 5,6 передачи, 5,5 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.

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