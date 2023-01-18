Еврокубок. Тель-авивский «Хапоэль» примет «Париж», «Гран-Канария» сыграет с «Промитеасом» и другие матчи

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В среду, 18 января, состоятся восемь матча регулярного чемпионата Еврокубка.

Тель-авивский «Хапоэль» примет французский «Париж», испанская «Гран-Канария» сыграет с греческим «Промитеасом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Брешия Италия
Дата проведения
18 января, 20.00, «Arena Riga»
Онлайн матча

Ульм Германия  –  Литкабелис Литва
Дата проведения
18 января, 21.45, «Ratiopharm Arena»
Онлайн матча

Цедевита Олимпия Словения  –  Клуж Румыния
Дата проведения
18 января, 22.30, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 8-3, Ховентуд Испания – 7-4, Венеция Италия – 6-5, Бурсаспор Турция – 6-5, Прометей Украина – 6-4, Ульм Германия – 5-5, Брешия Италия – 5-5, Литкабелис Литва – 4-6, Клуж Румыния – 3-7, Цедевита-Олимпия Словения – 2-8.

Группа B

Тюрк Телеком Турция  –  Гамбург Германия
Дата проведения
18 января, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Будучность Черногория  –  Шленск Польша
Дата проведения
18 января, 20.30, «Морача»
Онлайн матча

Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Париж Франция
Дата проведения
18 января, 21.00, «Drive in Arena»
Онлайн матча

Тренто Италия  –  Лондон Лайонс Великобритания
Дата проведения
18 января, 22.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Гран-Канария Испания  –  Промитеас Греция
Дата проведения
18 января, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 8-2, Тюрк Телеком Турция – 7-3, Париж Франция – 7-3, Будучность Черногория – 6-4, Промитеас Греция – 6-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-4, Лондон Лайонс Великобритания – 4-6, Гамбург Германия – 3-7, Тренто Италия – 2-8, Шленск Польша – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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