Еврокубок. Тель-авивский «Хапоэль» примет «Париж», «Гран-Канария» сыграет с «Промитеасом» и другие матчи
В среду, 18 января, состоятся восемь матча регулярного чемпионата Еврокубка.
Тель-авивский «Хапоэль» примет французский «Париж», испанская «Гран-Канария» сыграет с греческим «Промитеасом».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 18 января, 20.00, «Arena Riga»
- Дата проведения
- 18 января, 21.45, «Ratiopharm Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 22.30, «Dvorana Stožice»
Положение команд: Бурк Франция – 8-3, Ховентуд Испания – 7-4, Венеция Италия – 6-5, Бурсаспор Турция – 6-5, Прометей Украина – 6-4, Ульм Германия – 5-5, Брешия Италия – 5-5, Литкабелис Литва – 4-6, Клуж Румыния – 3-7, Цедевита-Олимпия Словения – 2-8.
Группа B
- Дата проведения
- 18 января, 20.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 20.30, «Морача»
- Дата проведения
- 18 января, 21.00, «Drive in Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 22.00, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 18 января, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Гран-Канария Испания – 8-2, Тюрк Телеком Турция – 7-3, Париж Франция – 7-3, Будучность Черногория – 6-4, Промитеас Греция – 6-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-4, Лондон Лайонс Великобритания – 4-6, Гамбург Германия – 3-7, Тренто Италия – 2-8, Шленск Польша – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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